Щедрые чаевые и обед из фастфуда: бабушка-курьер покорила Дональда Трампа

Daily Mail: бабушка-курьер покорила Трампа своей трогательной историей

Курьер службы доставки Шерон Симмонс привезла президенту США Дональду Трампу два больших пакета с едой из популярной сети фастфуда прямо в Белый дом. Пожилая сотрудница смогла покорить американского лидера своей историей. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время доставки заказа из McDonald's бабушка-курьер и Трамп разговорились. Оказалось, что Шерон Симмонс, воспитывающая десять внуков, и президент уже знакомы.

В 2025 году женщина выступила в Конгрессе США. Тогда она поддержала инициативу президента об отмене налогов на чаевые, рассказав свою трогательную историю.

Шерон совершила более 14 тысяч доставок, чтобы оплатить дорогостоящее лечение своего мужа. Ему в начале 2025 года диагностировали рак третьей стадии. Благодаря гибкому графику работы курьером, Шерон могла возить супруга на сеансы химиотерапии.

Во время встречи в Белом доме Трамп поинтересовался здоровьем ее мужа. Симмонс ответила, что он даже пишет книгу о своем опыте столкновения с болезнью.

Доставка еды была приурочена к годовщине предложения президента об освобождении чаевых для работников сферы услуг от налогообложения. По словам Симмонс, благодаря этой политике она смогла сэкономить около четырех тысяч долларов (примерно 305 тысяч рублей) за год. Это стало существенным подспорьем для семейного бюджета после исчерпания всех сбережений на медицинские расходы.

Дональд Трамп в ходе общения не только обсудил экономические вопросы, но и вручил женщине пачку наличных в качестве чаевых. Журналисты среди купюр заметили 100 долларов (около 7600 рублей).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.