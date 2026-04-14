«Расстаюсь с теми, кто мной не дорожит»: Подкаминская необычно высказалась о своем разводе

Актриса Елена Подкаминская прокомментировала свой недавний развод. Пост звезда сериала «Кухня» опубликовала в своем профиле в социальной сети.

Яркие фотографии, где она предстала в красном и черных платьях, актриса прокомментировала цитатой писателя Александра Грина.

«Надо уметь закрывать скучную книгу, уходить с сеанса плохого кино и расставаться с людьми, которые не дорожат тобой», — написала Подкаминская.

Елена Подкаминская и бизнесмен Дмитрий Гущин развелись после девяти лет брака.

Инициатором разрыва выступил супруг, подавший заявление в конце декабря 2025 года. Первое заседание прошло 25 февраля, суд назначил срок на примирение, однако 27 марта состоялся очередной процесс в закрытом формате, по итогам которого брак был расторгнут. Причиной развода снова стала ревность мужа, подтвердила сама актриса, добавив, что они пытались сохранить отношения ради детей, но это не принесло результата.

Первым супругом Подкаминской был предприниматель Александр Пляцевой, с которым она прожила шесть лет и родила дочь Полину. Брак распался в 2015 году: актриса обвиняла мужа в желании превратить ее в «карманную жену», а бизнесмен ревновал Елену к профессиональной деятельности и коллегам, в том числе к актеру Марку Богатыреву — коллеге по сериалу «Кухня».

Со вторым избранником, Денисом Гущиным, Подкаминская познакомилась случайно: она искала специалистов для ремонта в квартире и наткнулась на его строительную компанию. Пара связала себя узами брака в узком кругу в январе 2018 года. У них родились дочь Ева (в 2017-м, до свадьбы) и сын Александр (в 2020-м). Актриса всегда подчеркивала важность семьи, но старалась избегать обсуждения личной жизни, не публиковала совместные фото и уклонялась от вопросов. Сейчас артистка продолжает сниматься и давать интервью, отказываясь комментировать личную жизнь.

