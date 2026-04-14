«По-моему, он болен»: Алексея Чумакова захейтили за танцы с поклонницей

Александра Якимчук
Интернет-пользователи поспешили напомнить артисту, что у него есть жена.

Алексей Чумаков танцует с поклонницей

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Певца Алексея Чумакова захейтили в сети за жаркие танцы с поклонницей. Фанатка музыканта выставила ролик с его концерта, где они вместе «отжигают» на сцене, но интернет-пользователи не оценили перфоманс.

В ролике Чумаков во время исполнения песен танцуют прямо на сцене вместе со своей поклонницей. В процессе они обнимаются, трутся друг о друга, музыкант даже целует девушке руку.

Сама фанатка подписала пост словами о том, что никогда не забудет моменты, которые провела на сцене вместе с артистом. Однако подписчики от увиденного оказались не в восторге. Одни решили, что подобное поведение для женатого мужчины является верхом неприличия. Другие раскритиковали танцевальные способности Чумакова.

«Вы красотка. А вот танцы Алексея. Как-то не айс так при живой жене танцевать»;

«Перебор! Даже девушка руку выставила, так как он нарушает уже границы»;

«По-моему, он болен, А!» — писали интернет-пользователи.

Правда, нашлись и те, кто встал на сторону артиста. Они уверены, что такое поведение — это лишь работа и сценический образ.

«А ничего, что он певец и позиционируется как самец. Чем больше будет тетечек заводить, тем больше будет желанен и оплачиваем», — отметили в комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Юлия Ковальчук будет рада, если у них с супругом Алексеем Чумаковым появится третий ребенок. Артистка отметила, что они будут счастливы как мальчику, так и девочке.

