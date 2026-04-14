В Пекине прошли переговоры глав МИД России и Китая

Эфирная новость 55 0

С официальным визитом в Поднебесную приехал Сергей Лавров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Ситуацию на Ближнем Востоке сейчас обсуждают в Китае, куда с официальным визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В аэропорту Пекина делегацию нашей страны встретили китайские коллеги. Из столицы КНР — передает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Сергей Лавров прилетел в Китай. Важный визит в сложной международной обстановке — события развиваются стремительно. Многое изменилось, в том числе и пока самолет летного отряда России летел из Москвы в Китай — в Пекин.

Место, отведенное для переговоров в резиденции. А вот это точка, где должно состояться рукопожатие. Китайцы заранее пометили место каждого. Там где должен стоять Сергей Лавров, — кружочек, где Ван И — звездочка.

Можно заметить, какой ажиотаж у прессы, в том числе китайской, вызвали эти переговоры. Столько людей — все стараются занять хорошее место.

Переговоры начались. Предстоит обсудить еще много, как писали на сайте МИД, в том числе горячие темы.

«У нас состоялись, по-моему, четыре телефонных разговора. Они всегда у нас бывают обстоятельными, подробными. И не сомневаюсь, что у нас в этом году будут еще возможности неоднократно пообщаться и тем самым подготовить дополнительные решения к новым контактам наших руководителей», — отметил Сергей Лавров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

