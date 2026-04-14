В Питере школьник выстрелил в свою одноклассницу из сигнальной ракетницы
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Ученик школы №238 в Санкт-Петербурге выстрелил в свою одноклассницу из сигнальной ракетницы.
Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшая восьмиклассница получила ожоги. Школьника, напавшего на девочку, уже задержали и допрашивают. Проводится проверка.
Следком Санкт-Петербурга проводит проверку по факту травмирования школьницы. Установлено, что ее одноклассник произвел непроизвольный выстрел из «сигнала охотника» — восьмиклассница отказалась от госпитализации.
Накануне вооруженный молодой человек устроил стрельбу в учебном заведении в турецком городе Сиверек, расположенном в провинции Шанлыурфа. Он проник на территорию анатолийского лицея имени Ахмета Коюнджу, имея при себе дробовик.
