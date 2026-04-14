Закатываешь слезы обратно: Пичугин о том, как перенес смерть брата и племянника

Мужчина дрейфовал в Охотском море два месяца. Рядом с ним были тела его близких.

Выживший в Охотском море Пичугин: в стрессовой ситуации важно не паниковать

Выживший в Охотском море Михаил Пичугин считает, что главное в стрессовой ситуации — не поддаваться панике. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

Чувства, которые Пичугин испытал, видя, как его близкие один за другим умирают, невозможно описать.

«У меня такие чувства в море были, когда слезы накатывают. Берешь их и обратно закатываешь», — сказал Михаил, добавив, что сначала не стало племянника, а потом и его брата.

Многие не понимают, как мужчина пережил эту трагедию. Сам же Михаил думает, что дело в его характере. Он по натуре спокойный и рассудительный человек. Поэтому, когда оказался на краю гибели, смог сохранить холодную голову.

Что произошло с Михаилом Пичугиным

В конце лета 2024 года Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний племянник Илья вышли в Охотское море на лодке-катамаране. Они планировали добраться от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Вскоре связь с ними пропала. Семью искали на вертолетах, но безуспешно.

Через два месяца лодку обнаружили у берегов Камчатки. Выжил только Михаил. Тела Сергея и Ильи были в лодке. Экспертиза подтвердила: они скончались от истощения и голода. Пичугина в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Позже ему предъявили обвинение по двум статьям: «Нарушение правил движения при эксплуатации судна» и «Использование заведомо подложного документа».

В апреле 2026-го Пичугина приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.

