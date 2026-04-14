Черника улучшает зрение? Врач разъяснил популярный миф

Диана Кулманакова
Названы продукты, которые помогут сохранить здоровье глаз.

Действительно ли черника помогает улучшить зрение: миф

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Офтальмолог Казанцева: черника не улучшает зрение

Вопреки распространенному убеждению, черника не способна остановить ухудшение зрения или повысить его остроту. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ассистент кафедры офтальмологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

Что на самом деле делает черника

По словам врача, антоцианы, содержащиеся в ягоде, действительно укрепляют капилляры сетчатки в лабораторных условиях. Однако клинические испытания этого не подтверждают.

Например, исследование с участием 300 пациентов с возрастной макулярной дегенерацией не показало значимого улучшения зрения или замедления болезни.

Единственное, в чем черника может помочь, — снять симптомы усталости глаз. Экстракт черники в сочетании с проантоцианидинами из виноградных косточек уменьшает зрительную усталость у офисных работников и снижает спазм аккомодации после длительной работы за компьютером.

Но это не лечение, а временное облегчение симптомов, подчеркнула Казанцева.

Что действительно полезно для глаз

Офтальмолог рекомендовала для улучшения зрения экстракты гинкго билоба и астаксантин из водорослей.

Для профилактики взрослым без патологии сетчатки достаточно включать в рацион:

  • два яйца в неделю;
  • шпинат или петрушку с маслом;
  • две порции жирной рыбы;
  • горсть тыквенных семечек.

На ранней стадии появления нарушений зрения помогут добавки с лютеином, зеаксантином, омегой-3, витамином С и цинком.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:12
В Китае сгорел гараж крупнейшего в мире производителя электромобилей
21:45
Гибель «Титаника»: пророчества столетней давности о крушении и судьбы выживших
21:31
На пороховом заводе в Казани произошло частичное обрушение после пожара
21:21
«Будем дальше бороться»: как Михаилу Пичугину удалось выжить в Охотском море
21:03
Зверство в котельной: в Вологодской области мужчина поджег и изнасиловал сестру
21:00
Черника улучшает зрение? Врач разъяснил популярный миф

Сейчас читают

Сначала Лепса, потом учебу: Аврора Киба бросает престижный колледж в Лондоне
«Рабочий процесс»: поклонница Чумакова высказалась о страстных танцах с артистом
Пенсии пересчитают в мае: кто получит прибавку и удвоенные выплаты
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео