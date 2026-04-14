Новая юная муза Бероева: кто такая Анна Панкратова

С молодой женой Анной Панкратовой Егор Бероев познакомился в балетном училище

Актер Егор Бероев, долгие годы считавшийся образцом верности и примерным семьянином, шокировал публику новостью о разводе с Ксенией Алферовой. Пара состояла в браке 24 года. Спустя всего несколько месяцев после расставания стало известно, что у актера новая любовь. В материале 5-tv.ru рассказываем про юную музу артиста и о том, как развивался их роман.

Кто такая Анна Панкратова

Новую избранницу Бероева зовут Анна Панкратова. Она является профессиональной балериной, выпускницей хореографического колледжа Геннадия Ледяха.

По информации из окружения пары, Анна из простой семьи, родилась 30 июня 2004 года в Коломне.

Девушка ведет непубличный образ жизни. После того, как ее роман с Бероевым стал достоянием общественности, она закрыла свои страницы в социальных сетях.

Знакомство и тайная свадьба

Судьбоносная встреча актера и балерины произошла благодаря фильму «Кукла». В этой картине Бероев выступил не только как исполнитель одной из ролей, но и как режиссер.

Чтобы найти подходящую актрису, он объездил множество театральных и хореографических училищ. Свою музу Бероев нашел в балетном классе.

По некоторым данным, когда артист впервые увидел Анну, он сразу понял: именно она должна сыграть главную роль.

На тот момент Панкратова еще была студенткой выпускного курса и готовилась к балетной карьере. Однако согласилась попробовать себя в кино.

Съемки картины проходили еще в 2022 году. Тогда же, по словам Бероева, их брак с Алферовой фактически распался.

Развод был официально оформлен только в 2025 году. А уже в начале 2026 года, по данным СМИ, Бероев и Панкратова сыграли свадьбу. Информация о церемонии держалась в строжайшем секрете.

На момент бракосочетания Анне был 21 год, тогда как актеру — 48 лет. Разница в возрасте пары составляет 27 лет.

Совместная работа и первый выход в свет

Фильм «Кукла», ставший для Анны дебютным, выходит на экраны 30 апреля 2026 года. Сюжет картины драматичный: героиня Панкратовой попадает в тюрьму, где рожает дочь. Отца ребенка в фильме сыграл сам Бероев.

В Токио 11 апреля состоялась мировая премьера картины. Тогда Егор и Анна впервые появились на публике вместе как пара. Актер опубликовал совместные фото в соцсетях.

«Показ прошел прекрасно. Зрители задавали неожиданные, глубокие вопросы, которые мне раньше никто не задавал. Стало ясно, что эта история интернациональна и не имеет границ. Много вопросов было Анне — японцы были поражены ее эмоциональным погружением в образ», — говорится в публикации.

Судя по всему, этим совместным творчеством дело не ограничилось. Панкратова также снялась в новой работе Бероева — мини-сериале «Марик».

Реакция окружающих и бывшей жены

Поклонники и коллеги Бероева отреагировали на новость о новом браке неоднозначно. Многие сожалеют о его разводе с Алферовой. Они считались одной из самых крепких пар в отечественном кинематографе.

В социальных сетях активно обсуждают разницу в возрасте Бероева и Панкратовой. Некоторые подписчики иронизируют и пишут в комментариях, что теперь актер ходит с внучкой.

Сама Ксения Алферова считает себя женой Бероева «в вечности», так как они были венчаны.

«Подождите, я — жена, в вечности жена, не на бумаге. Венчание — это навсегда! Обряда развенчания нет», — заявила актриса в интервью KP.RU, когда комментировала развод с Бероевым.

В беседе она также впервые рассказала о трагедии: много лет назад они с Егором потеряли двоих детей, когда актриса уже была беременной на большом сроке. Помимо этого, у них есть родная дочь Евдокия и приемный сын Влад Саноцкий.

В ближайшее время ожидается, что Панкратова и Бероев вновь появятся вместе на красной дорожке — на российской премьере фильма «Кукла» 30 апреля.

По слухам, молодожены уже задумываются о детях: их видели в частной клинике репродуктологии. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

