Гниют в опасных условиях: какие продукты незаметно портятся в холодильнике

Life.ru: хранение картофеля в холодильнике делает корнеплод опасным

Некоторые продукты, которые принято хранить в холодильнике, при низких температурах могут терять полезные свойства и даже становиться потенциально опасными. Подробнее об этом пишет Life.ru.

Эксперты предупредили, что в данную категорию попадает привычная еда из повседневного рациона.

В частности, картофель при хранении в холоде меняет состав. При температуре ниже трех градусов крахмал в нем превращается в сахар, а при последующей термической обработке может образовываться вредное соединение. Специалисты порекомендовали держать его в темном и прохладном месте, но не в холодильнике.

Авокадо, напротив, в холоде перестает дозревать. В результате плод остается твердым и теряет вкусовые качества. Кроме того, в недозрелом авокадо содержится вещество персин, которое может вызвать негативные реакции у чувствительных людей.

Помидоры в холодильнике также теряют свои свойства. Низкая температура разрушает их структуру, из-за чего овощ становится водянистым и безвкусным. Одновременно снижается содержание витаминов и антиоксидантов.

Репчатый лук в условиях повышенной влажности быстрее портится. В холодильнике он может покрываться плесенью, а грибковые споры способны проникать внутрь продукта и выделять вредные вещества. Поэтому его лучше хранить в сухом месте при умеренной температуре.

Хлеб при охлаждении не сохраняет свежесть, а, наоборот, быстрее покрывается плесенью из-за влаги. При этом даже небольшие видимые повреждения могут означать, что продукт испорчен полностью.

Оливковое масло также не рекомендуется держать в холодильнике. При низких температурах оно мутнеет и меняет структуру, а при частых перепадах температур может быстрее окисляться.

Эксперты подчеркнули, что правильное хранение продуктов напрямую влияет не только на их вкус, но и на безопасность. Неверные условия могут привести к потере полезных веществ или образованию вредных соединений.

Ранее 5-tv.ru пояснял, в каких случаях плесень на хлебе — не приговор для продукта.

