Умерла чемпионка Олимпийских игр 1960 года Людмила Лысенко

В возрасте 91 года умерла чемпионка Олимпийских игр-1960 в беге на дистанции 800 метров Людмила Лысенко. Информация об этом появилась на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

«Причины смерти не сообщаются», — сказано в сообщении.

Людмила Лысенко родилась в 1934 году в Краснодарском крае. Сначала она занималась спортивной гимнастикой, а в 1951 году перешла в легкую атлетику.

На Играх 1960 года в Риме спортсменка завоевала золото на дистанции 800 метров, поставив мировой рекорд — две минуты и 4,3 секунды. Кроме того, Лысенко выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы 1954 года.

В 1955 году она получила звание мастера спорта СССР. Потом стала заслуженным мастером спорта в Советском Союзе. В 1960 году ее наградили орденом Трудового Красного Знамени.

В том же 1960-м году спортсменка окончила Киевский государственный институт физической культуры. После завершения карьеры стала тренером в Киеве.

