Ловушка для влюбленных: как не стать временным вариантом в отношениях

The Guardian: в отношениях набирает популярность тренд на временных партнеров

В современных отношениях набирает популярность концепция «партнера-заполнителя», который выступает лишь временной заменой реальной любви. Об этом сообщает The Guardian.

Данное явление подразумевает формат отношений, в которых один из участников рассматривает другого не как спутника жизни, а как удобный вариант на текущий момент.

В отличие от осознанных отношений без обязательств, в данном случае жертва обмана пребывает в неведении и искренне верит в совместное будущее. А в это время ее просто используют до появления более подходящего кандидата.

Распространение приложений для знакомств только усугубило ситуацию, создав парадокс огромного выбора.

Специалисты отмечают, что обилие доступных анкет мешает людям брать на себя серьезные обязательства, заставляя их постоянно искать кого-то получше.

Ярким примером в массовой культуре называют героиню Эмили из сериала «Друзья», которая вышла замуж за Росса, пока тот все еще любил Рейчел.

Даже в творчестве певицы Тейлор Свифт находят отсылки к этой болезненной теме. Ее лирика повествует о годах, потраченных на ожидание «доказательств» любви в союзе, который в итоге оказался тупиковым.

Психологи выделяют несколько тревожных признаков того, что вас воспринимают как временную фигуру. К ним относятся нежелание партнера знакомить вас с семьей и друзьями, полное отсутствие разговоров о долгосрочных планах и низкий уровень вовлеченности в общие дела.

Также плохим сигналом является «блуждающий взгляд» спутника, который продолжает интересоваться другими вариантами.

Эксперты подчеркивают, что единственным способом прояснить ситуацию является прямой и честный разговор о чувствах и статусе отношений, даже если ответ может оказаться болезненным.

