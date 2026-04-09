Предупреждение или месть: зачем женщины публично разоблачают изменщиков

Сергей Добровинский 28 0

Публичная огласка всех подробностей личной жизни говорит о психологической неустойчивости.

Зачем женщины публично разоблачают изменщиков

Публичные разоблачения мужчин-изменщиков помогают женщинам выплеснуть боль

В соцсетях наметился тренд на публикации разоблачений мужчин-изменщиков. Обманутые женщины выкладывают переписки, имена и лица неверных партнеров. Об истоках этого тренда Life.ru рассказала нейропсихолог Екатерина Святкина.

Смысл предания мужской неверности огласке — не только предупредить других женщин, но и отомстить, выплеснув свою боль. По словам эксперта, в прошлом прекрасный пол предпочитал «не выносить сор из избы», однако теперь «маятник качнулся в обратную сторону».

Под воздействием социальных сетей оказались стерты границы интимности, а сама ссора оказалась способом получить внимание, охваты и одобрение подписчиков.

По мнению Святкиной, полное вынесение личной драмы на большую аудиторию –признак психологической неустойчивости. Подобные поступки могут свидетельствовать о дефиците внутренних границ или патологической зависимости самооценки от внешней реакции.

Ранее психолог Анастасия Суфиева советовала при столкновении с изменой партнера выдержать паузу, прожить эти эмоции и разобраться в себе.

