Герб, знамя и флаг: казачество в России получило официальную символику

«Во славу Отечества» и под собственным флагом. Российское казачество получило свою официальную символику. Теперь каждое из двух тысяч таких обществ по всей стране будет связано общими символами. О новой странице в многовековом пути российских казаков и их современных подвигах расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Лазоревый щит с фигурой двуглавого орла. На груди орла — святой Георгий. Это цитата из указа президента России. У Всероссийского казачьего общества теперь есть герб, знамя и флаг.

«Двуглавый орел, который олицетворяет служение нашему великому государству, и также изображены щит, насеки — мы говорим о наших традиционных казачьих ценностях, и святой Георгий Победоносец, который является святым покровителем всего воинства», — рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Наравне с всероссийским свои символы получило и Северо-Западное казачье общество — самое молодое в стране. Учреждено три года назад.

«Будет обсуждаться вопрос об учреждении ежегодного войскового праздника — 14 апреля, Дня войскового знамени. Ежегодно к этому дню будет приурочена дата проведения строевых смотров казачьего войска», — сообщил атаман Северо-Западного войскового казачьего общества Максим Буга.

Слово «казак» — это этноним и означает «свободный» или «вольный человек». Появилось на рубеже XIV–XV веков. В XVIII веке казаки стали неотъемлемой частью государства.

Именно вот эта насека — символ атаманской власти — в 1718 году была вручена атаману Василию Фролову и стала первым в истории символом подчинения казаков воле российского императора и начала службы казачьих войск в составе российской армии.

В Музее казачества таких реликвий немало, особенно наградного оружия, которое помнит не только самих казаков, но и тех, кто его вручал.

«Сабля времен Османской империи. Жалует эту саблю Александр Васильевич Суворов донскому казаку Ежову за подвиг во время штурма турецкой крепости Измаил», — рассказала экскурсовод Центрального музея российского казачества Ольга Саввина.

К Отечественной войне 1812 года казаков в России насчитывалось около 200 тысяч. А их лихая кавалерия была символом внешней политики империи. Документов с тех пор скопилось немало, что очень помогло создать нынешние символы казачества.

«Конечно, это и большой пласт дореволюционной литературы, когда очень много было источников, посвященных казачеству, истории казачества, его современному на тот момент состоянию. И после 1992 года особенно появилось большое количество литературы уже современной», — отметил заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Российской Федерации Александр Цветков.

Оставались казаки опорой государства и в XX, и в XXI веке. Только за время Великой Отечественной войны 262 представителя казачества стали Героями Советского Союза. За время СВО списки Героев России пополнили как минимум 13 человек. Им в том числе посвящен целый зал музея.

«Обратите внимание, здесь у нас подарок атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Владимировича Кузнецова на открытие нашего музея», — сказала заведующая отделом Центрального музея российского казачества Ирина Повх.

На полях спецоперации подразделения, состоящие из казаков, отметились во всех важнейших операциях — от Северска, Красного Лимана и Артемовска до Херсонской области и освобождения ЛНР. Донбасс и Новороссия для казаков вообще историческая земля.

«Казачьи общества Луганской Народной Республики объединились в округ и вошли в состав войскового казачьего общества „Всевеликое войско Донское“. Также ведется работа по созданию окружных казачьих обществ ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — сообщил помощник президента Российской Федерации Дмитрий Миронов.

В России больше 2000 казачьих обществ, из них 13 войсковых. А в зоне СВО сражаются за родину десятки тысяч современных казаков, как и миллионы их предков, которые не задумываясь всегда шли на защиту Отечества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.