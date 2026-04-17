Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область

Мурад Устаров
БПЛА повредили окна здания и транспортное средство.

Режим беспилотной опасности объявлен в Ленинградской области из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Губернатор отметил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе 12 вражеских дронов. При этом он рассказал о повреждении обломками одного транспортного средства, а также окон здания.

Дрозденко добавил, что пострадавших в результате прилета нет, работы по отражению атаки продолжаются. При этом глава региона добавил, что в связи с обстановкой возможны перебои с мобильным интернетом.

Ранее 5-tv.ru писал о ударах беспилотников по Ленинградской области, ранения получили два человека. Кроме того, в промзоне поселка имени Морозова повреждена кровля здания. До этого дроны несколько раз атаковали морской торговый порт Усть-Луга.

