«Педофил» оказался жертвой: школьники с помощью ИИ обвинили учителя в растлении

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 64 0

Из-за созданного с помощью нейросетей ролика оклеветанный педагог опасается за свою жизнь.

Школьники создали ролик с обвинениями учителя в педофилии

Сахалинские школьники обвинили учителя в педофилии при помощи фейкового видео

В Южно-Сахалинске группа учеников одной из местных школ с помощью искусственного интеллекта подготовила и распространила поддельный видеоролик. В нем их учитель безосновательно обвиняется в педофилии. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в мессенджере МАХ.

Юные злоумышленники подошли к созданию фейкового контента творчески. Они стилизовали запись под выпуск телевизионных новостей, в котором обвинили педагога в растлении малолетних. Это ввело в заблуждение многих зрителей.

СК уже инициировало проверку по факту произошедшего. Действия несовершеннолетних попадают под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Ситуация осложняется тем, что подделка оказалась достаточно качественной, чтобы вызвать волну общественного негодования. Источник в агентстве Sakh.online подчеркнул, что оклеветанный педагог не имел никаких проблем с законом ранее. Однако из-за деятельности своих подопечных мужчина оказался в центре скандала.

В настоящее время учитель подвергается систематической травле. По его словам, он всерьез опасается за свою жизнь.

