Мертвые души: в России выявили более 250 тысяч машин-призраков

Эфирная новость 57 0

Оформленные на умерших людей автомобили насобирали штрафов на два с половиной миллиона рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На дорогах России выявили более 250 тысяч машин-призраков. Как выяснили «Известия», автомобили, оформленные на умерших граждан, получили два с половиной миллиона штрафов, но ответственности за это никто не понес.

На проблему обратила внимание Генпрокуратура. Там заявили, что всему виной трудности при обмене информацией между разными ведомствами. Органы ЗАГС, фиксирующие смерть, слишком медленно передают данные в МВД.

Кроме того, далеко не все наследники знают, что пользоваться машиной умершего можно только после официального переоформления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят сделать обязательными датчики-«антисон» для водителей. Уже с середины июня такие приборы начнут устанавливать в автобусах и трамваях. Комплексы с камерами и звуковыми оповещателями смогут фиксировать признаки сонливости, зевания, чихания и даже использования телефона за рулем.

Разработчики приводят статистику: количество нарушений у одного водителя за год снизилось на 71%. Однако эксперты отмечают, что система пока не всегда способна отличить усталость от аллергии или других заболеваний. Достоверность систем составляет порядка 90–95%, но есть водители, которые спят с открытыми глазами — система не видит закрытых глаз и не понимает, что что-то не так. Также датчики не смогут отличить аллергию или отек от сонливости, а серьезные заболевания вроде инсульта или инфаркта искусственный интеллект не поймет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

