Тайна из океана: мальчик нашел отправленную в 2002 году бутылку с запиской

В Новой Зеландии мальчик нашел отправленную в 2002 году бутылку с запиской

В Новой Зеландии десятилетний мальчик обнаружил на берегу океана бутылку с запиской, которая была отправлена 24 года назад. Об этом сообщает 1News.

Необычный предмет был найден во время прогулки после предупреждения о надвигающемся шторме. Мать ребенка рассказала, что они отправились к воде, чтобы полюбоваться волнами.

В какой-то момент мальчик заметил на песке объект, полностью покрытый плотным слоем морских ракушек. Изначально школьник принял находку за обычный кусок кирпича. Однако при детальном осмотре выяснилось, что это стеклянная емкость из-под виски.

Незадолго до этого мальчик смотрел фильм «Изгой», поэтому сначала всерьез решил, что нашел крик о помощи от человека, оказавшегося в беде на необитаемом острове.

Внутри сосуда находился свернутый лист бумаги. Семья забрала артефакт домой.

После вскрытия они обнаружили, что записка была оформлена в виде свитка, перевязана тонким шнурком и закреплена на внутренней стороне пробки. Ее края были специально обуглены для придания «пиратского» стиля.

Текст письма сохранился лишь частично, так как воздействие влаги за долгие годы размыло многие слова.

«Привет, меня зовут Джек. Похоже, что (размыто) большая игра о (размыто) рыбалке, но (размыто) удачная рыбалка так же хороша, как и моя (размыто). Я положил эту записку в бутылку 02.17.2002 (размыто). Если кто-нибудь найдет ее, моя удача (размыто), свяжитесь со мной, Джек (размыто)», — говорилось в записке.

Мать мальчика предположила, что автором мог быть маленький ребенок, которому помогали взрослые.

Она опубликовала снимки находки в социальных сетях в надежде отыскать Джека.

