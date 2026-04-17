«Неуважительно»: как Аврора Киба общается с Лепсом после расставания

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 4 148 0

Девушка нашла свое истинное счастье после расставания с артистом.

С кем встречается Аврора Киба после расставания с Лепсом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Аврора Киба: сохраняю дистанцию с Лепсом ради новых отношений

Блогер Аврора Киба заявила о невозможности поддерживать тесное общение со своим бывшим возлюбленным, народным артистом России Григорием Лепсом, ради сохранения гармонии в нынешних отношениях. Об этом она сообщила в беседе с издание Super.Ru.

Подробностями личной жизни девушка поделилась во время посещения 48-го Московского международного кинофестиваля. По словам Авроры, после расставания с известным исполнителем она смогла обрести подлинное счастье с новым партнером. Сейчас Киба встречается с племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым.

Несмотря на близкие отношения с Лепсом в прошлом, сейчас Аврора придерживается строгого нейтралитета в разговорах с ним, сводя их к формальностям.

«Я в новых отношениях. Я счастлива абсолютно. Я считаю, что немножко неуважительно по отношению к своему мужчине. Просто дружеские: «Привет — пока», — заявила Киба.

Она также подчеркнула, что нынешний спутник окружает ее вниманием и заботой, которые проявляются каждый день. Аврора отметила, что впервые сталкивается с таким количеством любви и нежных слов.

Избранник называет ее своей королевой и постоянно делает комплименты, что полностью удовлетворяет запросы девушки.

Подтверждение нового романа Кибы появились в марте. Громкие слухи о переменах в жизни бывшей невесты Лепса ходили несколько недель, пока она не опубликовала кадры совместного отдыха в Бразилии с Гаджиевым.

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве
22:05
Абсурдный скандал: уроженца Саратова лишили поста мэра в колумбийском городе

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео