Можно уснуть: названы самые скучные профессии в России

В России самыми скучными профессиями стали бухгалтер и охранник

В 2026 году охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению граждан России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Согласно данным платформы, работу сотрудников службы охраны считают однообразной 12% респондентов. При этом, годом ранее этот показатель был выше и составлял 15%.

Профессию бухгалтера назвали скучной 9% опрошенных, что на два процентных пункта больше в сравнении с прошлым периодом. Замыкают тройку антирейтинга продавцы с результатом в 6%, чья популярность в этом списке также выросла на два процентных пункта.

В пятерку наименее захватывающих специальностей также попал библиотекарь. Этот вариант выбрали 5% участников исследования. В предыдущем году показатель составлял 2%.

По 2% голосов получили такие должности, как архивариус, вахтер и сторож. Столько же опрошенных выразили мнение, что скучной может стать абсолютно любая деятельность, если человек ее не любит.

Среди вариантов, набравших по 1% упоминаний, оказались юристы, уборщики, дворники и операторы колл-центров. Также респонденты упоминали офисную работу в целом как пример неинтересного времяпрепровождения.

Взгляды мужчин и женщин на трудовую рутину существенно различаются. Женщины в два раза чаще мужчин называют унылой работу бухгалтера — 12% против 6%. Также они чаще связывают скуку с должностью охранника.

При этом 12% всех участников опроса заявили, что скучных профессий в природе не существует. Подобный оптимизм чаще проявляли женщины. Среди них 14% не видят изъянов в специальностях, тогда как среди мужчин этот показатель составил всего 9%.

Почти четверть участников опроса (23%) не смогли дать однозначный ответ на поставленный вопрос. Всего в социологическом исследовании приняли участие 1600 респондентов со всей страны.

