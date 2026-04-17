Важно не «что», а «когда»? Как сохранить стройность без ограничений в еде

Сохранить стройность без ограничений в еде поможет ранний завтрак

Ранний завтрак в сочетании с продолжительным отсутствием пищи в ночное время способствует сохранению здорового индекса массы тела и предотвращает ожирение. Этот вывод следует из исследования ученых, опубликованного в научном издании International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNPA).

Эксперты провели масштабный анализ состояния здоровья более семи тысяч добровольцев, чей возраст варьировался от 40 до 65 лет. На протяжении пяти лет специалисты внимательно фиксировали любые колебания веса участников эксперимента.

В результате было установлено, что люди, предпочитающие ужинать пораньше и завтракать в первой половине дня, демонстрируют более низкие показатели массы тела.

Немаловажным фактором оказалось и полное отсутствие перекусов между основными приемами пищи, что позволило организму лучше справляться с калориями.

Такая закономерность обусловлена влиянием циркадных ритмов, которые представляют собой внутренние биологические часы человека.

Специалисты пояснили, что усвоение питательных веществ именно в утренние часы гармонично сочетается с естественными метаболическими процессами, за счет чего энергетический обмен протекает интенсивнее.

В то же время привычка перекусывать по ночам и откладывать завтрак на поздний срок ведет к росту жировых отложений. Примечательно, что пропуск утренней трапезы в рамках интервального голодания не принес ожидаемого результата, так как решающую роль играет именно синхронизация еды с природными ритмами тела.

Впрочем, ученые подчеркивают, что для окончательного утверждения данной методики требуются дополнительные клинические испытания.

