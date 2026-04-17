Важно не «что», а «когда»? Как сохранить стройность без ограничений в еде

Дарья Орлова
Ранний подъем и своевременный прием пищи оказались эффективнее изнурительных тренировок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Ранний завтрак в сочетании с продолжительным отсутствием пищи в ночное время способствует сохранению здорового индекса массы тела и предотвращает ожирение. Этот вывод следует из исследования ученых, опубликованного в научном издании International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNPA).

Эксперты провели масштабный анализ состояния здоровья более семи тысяч добровольцев, чей возраст варьировался от 40 до 65 лет. На протяжении пяти лет специалисты внимательно фиксировали любые колебания веса участников эксперимента.

В результате было установлено, что люди, предпочитающие ужинать пораньше и завтракать в первой половине дня, демонстрируют более низкие показатели массы тела.

Немаловажным фактором оказалось и полное отсутствие перекусов между основными приемами пищи, что позволило организму лучше справляться с калориями.

Такая закономерность обусловлена влиянием циркадных ритмов, которые представляют собой внутренние биологические часы человека.

Специалисты пояснили, что усвоение питательных веществ именно в утренние часы гармонично сочетается с естественными метаболическими процессами, за счет чего энергетический обмен протекает интенсивнее.

В то же время привычка перекусывать по ночам и откладывать завтрак на поздний срок ведет к росту жировых отложений. Примечательно, что пропуск утренней трапезы в рамках интервального голодания не принес ожидаемого результата, так как решающую роль играет именно синхронизация еды с природными ритмами тела.

Впрочем, ученые подчеркивают, что для окончательного утверждения данной методики требуются дополнительные клинические испытания.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.05
-0.04 89.63
0.22
Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве
22:05
Абсурдный скандал: уроженца Саратова лишили поста мэра в колумбийском городе

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео