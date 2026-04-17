Ночной визит мертвых: что снится людям, когда они находятся при смерти

DS: умирающим людям обычно снятся их покойные родственники

Сновидения людей, находящихся на пороге смерти, становятся более глубокими, эмоциональными и символичными, помогая им справиться со страхом. К такому выводу пришла группа экспертов, их исследование было опубликовано в журнале Death Studies.

Ученые изучили опыт 239 медицинских работников из Италии, включая врачей, медсестер и психологов, работающих в сфере паллиативной помощи.

Специалисты анализировали рассказы тяжелобольных пациентов, которые делились своими ночными видениями незадолго до кончины. Оказалось, что подобные сюжеты не только приносят внутреннее умиротворение, но и служат важным психологическим механизмом для осознания завершения жизненного пути.

В большинстве случаев пациенты видели во снах своих давно ушедших родственников или любимых домашних животных. Например, одна из женщин рассказала, что ей явился покойный супруг со словами: «Я жду тебя».

По мнению ученых, такие образы дарят умирающим ощущение поддержки и избавляют от чувства одиночества.

Руководитель исследования Элиза Рабитти подчеркнула, что эти видения «дарят психологическое облегчение и смысл людям, стоящим на пороге смерти».

Также часто встречаются архетипические символы перехода: открытые двери, лестницы или яркий свет.

Лишь в 10% случаев сны имели пугающий характер. Подавляющее большинство опрошенных чувствовали себя утешенными.

Дополнительные исследования, проведенные доктором Кристофером Керром в хосписе Буффало, подтвердили, что интенсивность и частота таких сновидений нарастают по мере физического угасания человека.

Керр отметил, что люди часто видят сюжеты, связанные со сборами в дорогу или посадкой в транспорт.

«Что действительно интересно, так это то, что сны приходят к вам не случайно — это всегда те люди, которые любили вас и оберегали», — рассказал специалист.

По его словам, смерть можно сравнить с «прогрессирующим сном», когда границы между реальностью и видениями стираются. Это позволяет даже ветеранам войн или людям с тяжелыми травмами прошлого найти примирение со своей судьбой и уйти из жизни без мучительного страха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.