Космические войска провели успешный запуск ракеты «Союз-2.1б»

Космические войска Воздушно-космических сил России успешно провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом сообщил «Роскосмос» в Telegram-канале.

Известно, что пуск состоялся в 2:17 по московскому времени. На борту находились космические аппараты в интересах Минобороны России.

В военном ведомстве сообщили, что старт и дальнейшее выведение спутников на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска ракету взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Отмечалось, что космические аппараты в установленное время были выведены на целевую орбиту и переданы под управление наземных средств космических войск. С ними установлена устойчивая телеметрическая связь, а все бортовые системы функционируют без отклонений.

«Космическая медуза» распустилась в небе над Санкт-Петербургом. Причиной такого яркого феномена как раз и стал запуск несколькими часами до этого ракеты-носителя с космодрома.

