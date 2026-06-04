В рамках ПМЭФ прошел беговой марафон «Борись и побеждай»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 68 0

Забег символизирует единство спорта и деловой коммуникации.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

В рамках Петербургского международного экономического форума прошел всероссийский легкоатлетический забег «Борись и побеждай». Спортивный марафон в Северной столице — на кадрах 5-tv.ru.

Забег символизирует популяризацию здорового образа жизни и новых возможностей, а также связь спорта и деловой коммуникации. В России в 2026 году реализуется федеральный проект «Спорт — норма жизни». Его цель — сделать легкую атлетику популярнее и привлечь россиян к регулярным занятиям физкультурой.

«Это хорошая история, чтобы начать большую деловую программу с физической культуры и спорта, зарядиться на хороший день и заняться здоровым образом жизни», — рассказал 5-tv.ru директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов.

Вместе с простыми петербуржцами и гостями города в забеге участвует известный спортсмен — нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин. По словам футболиста, ради мероприятия он специально встал раньше обычного.

«Так я еще даже на рыбалку не просыпался», — пошутил он в беседе с 5-tv.ru.

Маршрут длиной в пять километров пролегает по центральной части города мимо знаковых исторических достопримечательностей. Участники марафона пробегут по Адмиралтейской набережной, стартовая и финишная точки расположены на площади Исаакиевского собора.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил матч хоккейного клуба СКА, проходивший во время ПМЭФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
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