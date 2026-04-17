Собянин: определены резиденты второй очереди креативного кластера «Сколково»

В Москве определили первых десять резидентов второй очереди креативного кластера «Сколково». Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, участники проекта займутся созданием отечественных решений в сфере производства и распространения контента. Они начнут разрабатывать технологий на базе искусственного интеллекта, в том числе платформы для поиска нужных сцен в видеоматериалах, а также цифровых аватаров, способных вести диалог в реальном времени.

Кроме того, новые резиденты будут работать над нейросетями для генерации музыки по тексту, а также развивать виртуальное производство контента, объединяющее реальные съемки и компьютерную графику. В числе направлений также значится создание современных систем освещения, которые позволят превращать здания, скульптуры и промышленные объекты в художественные инсталляции.

Собянин отметил, что интерес к проекту остается высоким. Московский инновационный кластер продолжает принимать заявки, и на данный момент от предпринимателей поступило уже более 100 обращений.

