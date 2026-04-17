Стала известна причина блэкаута на Запорожской АЭС

|
Евгения Алешина

Потеря внешнего источника питания на объекте происходит уже второй раз за неделю.

Почему произошел блэкаут на Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блэкаут на ЗАЭС произошел из-за кратковременной потери питания

Блэкаут на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ночь на 17 апреля произошел из-за кратковременной потери питания и срабатывания автоматики. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«В результате кратковременной потери питания в соответствии с алгоритмами сработала автоматика», — сказала Яшина, отвечая на вопрос о блэкауте.

Уточняется, что сотрудники станции сработали оперативно, аварийные дизель-генераторы включились в штатном режиме.

Потеря внешнего источника питания на объекте происходит уже второй раз за неделю. Прошлый блэкаут произошел утром 14 апреля, в тот же день работу источника возобновили.

На ситуацию обратил внимание гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х, отметив, что с начала боевых действий на Украине сбой 17 апреля стал 14-м по счету на ЗАЭС. На этот раз подачу электричества восстановили через 40 минут.

Команда МАГАТЭ также продолжает расследование и мониторинг ситуации. Как выразился Гросси, потеря внешнего питания подчеркивает продолжающееся «шаткое положение с ядерной безопасностью».

Ранее 5-tv.ru писал, что атаки на объекты атомной энергетики недопустимы. Глава «Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул важность защиты атомных станций и привлек внимание к угрозам для ЗАЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

