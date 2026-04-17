Разряженный телефон и подъем с кровати: миллениалы назвали главные факторы стресса

Horlicks: Мелкие бытовые неурядицы являются основным источником стресса для людей

Почти 40% представителей поколения миллениалов считают разряженный мобильный телефон главным фактором возникновения стресса в повседневной жизни. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Horlicks.

Эксперты выяснили, что люди страдают не столько от масштабных жизненных потрясений, сколько от накопления мелких неприятных инцидентов. Второе место в рейтинге раздражителей заняла необходимость вставать из теплой постели, когда человек забыл выключить свет, а на третьей строчке оказался забытый пароль от аккаунта.

Ученые подчеркнули, что подобные ситуации происходят регулярно, создавая эффект снежного кома. Проведенный опрос показал, что около половины респондентов сталкиваются с мелкими стрессовыми ситуациями несколько раз в неделю, а многие признаются, что неприятности преследуют их ежедневно.

Среди прочих факторов раздражения участники исследования выделили медленную работу беспроводного интернета в критические моменты, опоздание поездов и ситуации, когда купленные на неделю продукты съедаются в первый же день. Финансовую тревогу у миллениалов вызывают неработающие банковские приложения или забытые промокоды при оформлении покупок.

Более 50% опрошенных подтвердили, что уровень их стресса от таких пустяков часто несоразмерен самой проблеме, из-за чего они чувствуют себя полностью эмоционально истощенными.

«Наше исследование показывает, что миллениалов выбивает из колеи именно постоянный поток мелких разочарований», — отметила тенденцию старший менеджер компании.

Она подчеркнула, что около 74% миллениалов пытаются внедрить в свою жизнь ежедневные ритуалы, чтобы справиться с нагрузкой.

