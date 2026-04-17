На американском авианосце Abraham Lincoln заканчивается еда

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 63 0

Ситуация вызвала вопросы у военных и их близких, особенно с учетом статуса армии США.

Почему на авианосце США заканчивается еда

На американском авианосце Abraham Lincoln и десантном корабле USS Tripoli, которые находятся в Аравийском море, заканчивается еда. Об этом сообщило издание USA Today.

В издании отметили, что военнослужащие и их родственники сообщали о нехватке продуктов и перебоях с поставками. В частности, один из собеседников рассказал, что его дочь, проходящая службу на USS Tripoli, жаловалась на скудное питание и отсутствие свежих продуктов.

Также он заявил, что на корабле есть проблемы с бытовым обеспечением: дефицит средств гигиены, а часть оборудования, в том числе кофемашина, вышла из строя.

Помимо этого, источник уточнил, что из-за приостановки доставки посылок на военные адреса в регионе родственники не могут передать необходимое. По его словам, отправленные посылки не доходят до адресатов, несмотря на оплату доставки.

В Пентагоне ситуацию объяснили логистическими трудностями.

Аналогичные сигналы поступали и с авианосца Abraham Lincoln. Один из моряков сообщил родственникам о снижении морального состояния экипажа и опасениях из-за сокращающихся запасов. Его семья пыталась отправить продукты, однако посылки не дошли.

Ранее, писал 5-tv.ru, Военно-морские силы Ирана выпустили ракету в сторону американского авианосца Abraham Lincoln.

