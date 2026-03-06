ВМС Ирана выпустили ракету в сторону американского авианосца Abraham Lincoln

Военно-морские силы Ирана выпустили ракету класса «земля — море» в сторону американского авианосца Abraham Lincoln. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба армии Исламской Республики.

«Ракетная система ВМС армии запустила ракету класса „земля — море“ в сторону американского авианосца Abraham Lincoln», — цитирует заявление IRIB.

Ранее, 1 марта, телеканал SNN сообщил об ударе по авианосцу четырьмя крылатыми ракетами, из-за чего корабль покинул район выполнения задания. Эти действия проводятся Тегераном в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» на израильско-американскую военную кампанию «Рык льва».

Корпус стражей исламской революции 5 марта объявил о 20-й волне атак на объекты США и Израиля, приурочив ее к памяти экипажа иранского фрегата «Дена».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран нанес удар по нефтяному танкеру под флагом США. Об этом проинформировал центральный штаб армии исламской республики.

Атака произошла в северной части Персидского залива, недалеко от побережья Кувейта. На борту судна вспыхнул пожар.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

