Не пригласили на праздник: родственница облила невесту краской во время свадьбы

Mirror: женщина облила невесту черной краской ради мести

В Великобритании женщина сорвала свадебную церемонию своей невестки, облив ее черной краской прямо перед началом торжества. Об этом сообщило издание Mirror.

Пострадавшая, 35-летняя Джемма Монк, находилась в помещении регистратуры, когда 49-летняя Антония Иствуд совершила нападение. В результате инцидента было испорчено не только эксклюзивное платье невесты стоимостью 1,8 тысячи фунтов (186 тысяч рублей), но и интерьер исторического здания.

Суд установил, что мотивом стала личная неприязнь и желание отомстить за давние семейные разногласия. После случившегося Джемма проявила стойкость: она отмылась в кабинке для переодевания и вышла замуж в чужом платье, которое экстренно привез шафер.

На судебном заседании выяснилось, что Иствуд и ее муж не были приглашены на праздник из-за затяжного конфликта. Джемма рассказала, что нападение нанесло ей тяжелую психологическую травму.

«То, что жена моего брата облила меня краской, изменило мой взгляд на жизнь и заставило сомневаться в себе. Это превратило самый особенный день в худшее воспоминание, которое я и моя семья никогда не забудем», — заявила пострадавшая в суде.

Из-за пережитого стресса женщина впала в депрессию и была вынуждена отменить медовый месяц на Мальдивах. Прокурор отметил, что краска попала невесте в глаза и на кожу, а экспертная чистка так и не смогла полностью восстановить наряд, который Джемма планировала сохранить для дочери.

Судья охарактеризовал поступок Антонии как «ужасный, подлый и злой», подчеркнув, что она намеренно лишила семью радостных воспоминаний.

Подсудимую приговорили к десяти месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком на один год. Также ей назначили 160 часов общественных работ и обязали выплатить компенсацию в размере пяти тысяч фунтов стерлингов.

Нападавшей также запретили приближаться к семье Монк в течение десяти лет. Сама пострадавшая назвала приговор слишком мягким и отказалась принимать извинения родственницы, однако отметила, что решение суда поможет ей начать жизнь с чистого листа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.