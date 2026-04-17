«Серьезные вызовы»: Путин про задачи, которые стоят перед просветителями

Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Президент России призвал беречь историческую память.

Владимир Путин про просвещение

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Путин: перед просветителями стоят ответственные задачи

Перед теми, кто занимается просветительской деятельностью, стоят ответственные задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном обращении участникам V Съезда Российского общества «Знание», которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, перед нынешним поколением просветителей стоят большие, ответственные задачи. И потому столь важно, что Российское общество „Знание“ идет вперед, нацелено на будущее, обновляет формат своей деятельности, наполняет ее креативными, инновационными идеями», — написал глава государства.

Он также подчеркнул, что нужно повысить уровень популяризации выдающихся отечественных достижений в разных областях: в науке, культуре, экономике. Кроме того, необходимо стремиться к тому, чтобы все эти усилия помогли сберечь нашу историческую память и способствовали духовному и патриотическому воспитанию молодого поколения россиян.

Российский лидер отметил, что наша страна всегда была известна «замечательными традициями просветительства и подвижничества». Поэтому граждане России по праву испытывают гордость за имена известных соотечественников: ученых, врачей, писателей и представителей других профессий, которые сделали большой вклад в распространение передовых знаний. Они стали примером «бескорыстного служения» людям и Отечеству.

Также Путин выразил благодарность тем, для кого просвещение стало призванием. Также президент отметил вклад ветеранов СВО в развитие просветительского движения, наставничества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве назвали лауреатов престижной национальной просветительской премии «Знание». За награду боролись больше сотни участников со своими проектами. В числе победителей — по-настоящему народные учителя, инновационные образовательные и молодежные проекты.

