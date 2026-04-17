Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам

Эстонские компании на грани банкротства из-за роста цен на сырье

Часть эстонских компаний, в числе которых участники строительства железной дороги Rail Baltica, рискует столкнуться с финансовыми проблемами из-за роста цен на сырье. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация ERR.

По данным Эстонской конфедерации работодателей, бизнес зафиксировал резкое ухудшение ситуации. Основная проблема связана с государственными контрактами: многие из них не могут исполнить по прежним ценам, так как их часть заключили ранее. В результате субподрядчики могут оказаться на грани банкротства.

Особенно сложная ситуация сложилась вокруг проекта Rail Baltica, являющегося одним из крупнейших инфраструктурных замыслов в регионе. По словам председатель конфедерации Хандо Суттера, даже в случае быстрого завершения конфликта последствия для экономики сохранятся на несколько месяцев.

К тому же, как он добавил, восстановление инфраструктуры в районе Персидского залива может занять годы, а затянувшийся кризис вынудит власти оказать поддержку бизнесу.

Рост цен на сырье связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, после чего последовал ответ Тегерана. На этом фоне Иран ограничил судоходство через Ормузский пролив, что повлияло на мировые поставки.

Попытки урегулировать ситуацию дипломатическим путем оказались безрезультативными. Переговоры между представителями США и Ирана, прошедшие в апреле в Исламабаде, завершились без соглашения, а дальнейшие перспективы диалога остаются неопределенными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.