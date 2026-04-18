«Заложник одной роли»: Калашникова о вызовах на пути молодых актеров

Анна Калашникова: молодые актеры сталкиваются с вызовами на старте карьеры

Актриса и телеведущая Анна Калашникова заявила, что начинающие актеры на старте своей карьеры часто сталкиваются со сложностями и неудачами. О факторах, влияющих на их развитие, она рассказала в интервью 5-tv.ru на юбилейной, XV церемонии премии «Аванс».

По ее словам, актеры, обретающие известность после успешного проекта, могут столкнуться с тем, что режиссеры и зрители начинают ассоциировать их исключительно с одним образом, что мешает получать новые роли.

«Перед молодыми актерами стоят разные вызовы. Один из них — не быть заложником актера одной роли. Потому что очень часто бывает, что взлетают, а потом все — никак не могут дальше устроиться в кино», — отметила актриса.

Следующим фактором является высокая конкуренция на рынке актеров. Она подчеркнула, что, несмотря на развитие киноиндустрии, даже талантливые актеры после выпуска из вуза могут длительное время оставаться без работы.

«Вроде бы ты хороший, талантливый, потому что все-таки рынок, мне кажется, перенасыщен. Несмотря на то, что очень много фильмов снимается, много театров, все театры работают, рынок перенасыщен», — пояснила Калашникова.

Телеведущая также заявила, что нередко таланты не выдерживают давления на крупных мероприятиях. Она добавила, что такие актеры «загуливают, спиваются, пропускают съемки». Такое поведение быстро приводит к тому, что режиссеры перестают доверять артисту.

Ранее актриса Екатерина Волкова сообщила, что руководство Театра комедии решило уволить ее из-за возраста.

