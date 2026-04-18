Машина наехала на толпу пешеходов в Австралии: один человек погиб на месте

Евгения Алешина
Машина наехала на толпу пешеходов в Австралии недалеко от проведения Comic Соn

В австралийском Мельбурне машина выехала на пешеходную зону и врезалась в толпу людей недалеко от места проведения фестиваля комиксов Supanova Comic Con. Об этом сообщил телеканал 9News со ссылкой на полицию.

«Я услышал визг, и какой-то парень на большой скорости выехал на тротуар и сбил нескольких человек», — рассказал один из свидетелей.

В результате случившегося один человек погиб на месте, один пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами. Подробности ДТП выясняются. По словам очевидцев, врезавшееся в толпу авто было серого цвета марки Toyota, и оно ехало прямо на толпу людей.

Одна из посетительниц фестиваля оказалась парамедиком и помогала пострадавшему на протяжении 20 минут, прежде чем на место приехали медики.

