История повторилась: музей «Титаника» неожиданно ушел под воду в день годовщины крушения лайнера

Музей «Титаника» в США затопило в день годовщины крушения лайнера

В американском городе Воло затопило музей, посвященный истории лайнера «Титаник». Инцидент произошел в день годовщины катастрофы: вода начала поступать в здание 14 апреля, а по данным камер наблюдения основной потоп пришелся на 15 апреля. Об этом сообщил сотрудник музея рассказал в соцсети.

По его словам, что источник затопления установить не получилось. Осмотр показал отсутствие трещин и повреждений труб, однако вода появилась даже под экспонатами.

Представителей музея отметил, что подобный случай произошел лишь во второй раз за более чем 40 лет работы. В коллекции хранятся подлинные предметы начала XX века — одежда пассажиров, бытовые вещи и автомобили общей стоимостью свыше шести миллионов долларов.

До этого 5-tv.ru писал о необычных совпадениях и предсказаниях, связанных с катастрофой «Титаника». Журналист Уильям Томас Стед еще в XIX веке описал в художественном тексте гибель судна из-за нехватки шлюпок, а позднее сам погиб при крушении лайнера. Писатель Морган Робертсон в повести также представил сюжет о корабле, столкнувшемся с айсбергом.

Катастрофа «Титаника» в апреле 1912 года унесла жизни большинства пассажиров: из 2225 человек спаслись только 712. Исследователи объяснили неорганизованной эвакуацией и холодом воды.

Интерес к трагедии сохраняется до сих пор. Батискаф «Титан» компании OceanGate разрушился во время погружения к обломкам лайнера в 2023 году. Режиссер Джеймс Кэмерон позже отмечал, что в этом случае, как и более века назад, проигнорировали предупреждения об опасности.

