Никишина назвала санкции против России инструментом недобросовестной конкуренции

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 47 0

Политическая риторика Запада часто служит прикрытием для попыток ослабить сильного соперника на мировой арене.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Никишина: санкции против России — инструмент недобросовестной конкуренции

Санкции против России используются не только как политический инструмент, но и как способ недобросовестной конкуренции. Такое мнение высказала генеральный директор АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Вероника Никишина «Известиям» в рамках ПМЭФ.

По ее словам, политическая риторика часто служит прикрытием для попыток ослабить сильного конкурента. Никишина пояснила, что ограничения особенно быстро появляются в тех сферах, в которых Россия демонстрирует преимущества.

«Все санкции, которые вводились, вводятся и, к сожалению, будут вводиться, направлены по политическим соображениям просто на то, чтобы устранить конкурентов», — заявила Вероника Никишина.

Глава Российского экспортного центра отметила, что к такой ситуации нужно относиться спокойно и без иллюзий. По ее словам, России необходимо рассчитывать прежде всего на собственные силы и самостоятельно решать стоящие перед ней задачи.

«Кроме нас, никто за нас не будет решать наши проблемы, наши задачи», — подчеркнула Никишина.

Также она заявила, что ожидать заинтересованности других стран в укреплении российской экономики было бы безответственно. По мнению Никишиной, в нынешних условиях важно исходить из того, что внешнее давление будет сохраняться, а значит, России нужно развивать собственные возможности и защищать свои конкурентные позиции.

«Думать, что кто-то хочет, чтобы Россия была сильной страной, сильной экономикой, будет достаточно безответственно», — отметила глава РЭЦ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Он играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Для российской экономики форум важен еще и как место, где деловая повестка превращается в конкретные решения. Во время ПМЭФ компании, регионы, банки, госкорпорации и иностранные партнеры ведут переговоры, заключают соглашения и запускают проекты, которые затем могут повлиять на промышленность, инфраструктуру, занятость и развитие отдельных территорий. Именно поэтому форум воспринимается не просто как дискуссионная площадка, а как инструмент для привлечения инвестиций и демонстрации экономического потенциала страны.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, руководитель Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи рассказал, что в России продолжают работать около 300 американских компаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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