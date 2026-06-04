Нечаев назвал удары ВСУ по мирным гражданам осознанной политикой Киева

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

По словам политика, подобное уже нельзя считать случайностью.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Нечаев: удары по мирным жителям — осознанная линия Киева

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали осознанной линией Киева. Такое мнение в беседе с «Известиями» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По словам политика, в последние недели атаки все чаще приходятся по людям, которые не имеют отношения к военным действиям. Он привел в пример удары по образовательным учреждениям и гражданскому транспорту.

«Посмотрите, это же мирные люди там, девочки в колледже ночью спят — удар. Люди едут автомобиле, в автобусе — удар. И они еще глумятся», — сказал он.

Нечаев также обратил внимание на использование украинской стороной разведывательных беспилотников для фиксации последствий атак. По его мнению, такие съемки могут вестись для отчетности или получения вознаграждений, что говорит о системном характере подобных действий.

Лидер «Новых людей» считает, что подобная политика лишает украинские власти возможности восприниматься как сторона какого-либо процесса, кроме военного противостояния.

«Вот своей террористической такой прям политикой (президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский себя вычеркивает и свой режим из стороны в любом деле кроме войны», — резюмировал лидер «Новых людей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Донецкой Народной Республики весь день несут цветы к месту трагедии в Енакиево, где украинский беспилотник прицельно атаковал рейсовый автобус, следовавший из Подмосковья в Симферополь. В результате теракта погибли восемь человек, 11 пострадали, в том числе семилетний ребенок.

Удар пришелся на ходу, автобус по инерции проехал еще несколько десятков метров, после чего загорелся. На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, как беспилотник, оснащенный камерой ночного видения, пикирует на автобус сзади, что свидетельствует о спланированной атаке. На месте обнаружены фрагменты, предположительно от ударного БПЛА самолетного типа, с подписями на иностранном языке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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