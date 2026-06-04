Пятый канал выиграл конкурс по организации и трансляции праздника выпускников «Алые паруса-2026»

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Праздник выпускников «Алые паруса» — самая яркая и узнаваемая традиция Санкт-Петербурга с богатой историей.

Где и когда пройдут Алые Паруса 2026 года

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса 2026

Пятый канал вновь выступит организатором праздника «Алые паруса», а также проведет прямую трансляцию легендарного выпускного 27 июня 2026 года. Заказчиком выступает Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Итоги конкурсного отбора опубликованы на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга.

Праздник выпускников «Алые паруса» — самая яркая и узнаваемая традиция Санкт-Петербурга с богатой историей. Впервые ленинградский выпускной бал состоялся в 1968 году, однако спустя одиннадцать лет красивая ежегодная традиция прервалась. Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Пятый канал несколько лет подряд является организатором водно-пиротехнического шоу. Также с 2005 года он бессменно обеспечивает прямую телевизионную трансляцию легендарного выпускного.

Сегодня «Алые паруса» — визитная карточка не только Петербурга, но и всей России, многократный победитель престижных международных конкурсов и премий в сфере событийной индустрии. В конце мая этого года концертная часть праздника «Алые паруса-2025» получила престижную награду одной из ключевых креативных премий России — «Серебряный Меркурий» — в номинации «Лучшее массовое мероприятие».

«Каждый год за „Алыми парусами“ наблюдают не только выпускники, которые приходят на праздник, но и многомиллионная аудитория у экранов. Мы задействуем все возможные технические решения, чтобы зрители смогли ощутить волшебную атмосферу и грандиозный масштаб события. На этот раз перед нами стоит нетривиальная задача: сцена включает множество высотных точек, а действие будет разворачиваться на нескольких локациях одновременно. Это потребует нестандартных решений для охвата всей площади и поиска неожиданных ракурсов. Традиционно будут использоваться движущиеся камеры на рельсах и основная съемочная техника, которая обеспечит угол обзора в 270 градусов. Предусмотрены обратные планы со сцены на зрителей. Камера, установленная на высоте 47 метров, позволит показать масштаб праздника», — отметил Алексей Булгаков, технический директор концерта на Дворцовой площади.

В 2025 году легендарный выпускной увидело 45,7 миллиона человек по всему миру, включая интернет и охват на международной орбите. Это самый высокий показатель за всю историю проекта.

Прямая трансляция всего праздника в эфире Пятого канала установила сразу четыре рекорда. Доли в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» и базовых «Все 18+» и «Все 4+» достигли максимальных за последние годы значений — 8,6%, 8,3% и 8,3% соответственно. Еще выше — 10,1% — доля в женской аудитории «25-59», а это первое место федерального эфира.

Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом также заняла первое место среди всех национальных вещателей сразу в четырех аудиториях: «Все 25-59» (рекордные 13,2%), «Все 18+» (12,9%), «Все 4+» (13,0%) и «Женщины 25-59» (15,3%).

Водно-пиротехническое шоу транслировали и другие федеральные каналы. Его смотрел почти каждый третий зритель старше 18 лет. Совокупная доля эфира на четырех каналах составила 31,8%.

Онлайн-трансляция праздника в интернете собрала у экранов 13,7 миллиона человек. Еще 300 тысяч наблюдали за выпускным в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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