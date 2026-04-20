Рейс Санкт-Петербург — Стамбул экстренно приземлился в Бухаресте — пассажиру стало плохо

|
Дарья Корзина

На борту самолета находилось 200 человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рейс авиакомпании Pegasus Airlines, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Стамбул, совершил экстренную посадку в Бухаресте, столице Румынии, после того как одному из пассажиров резко стало плохо. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Самолет Airbus A321, на борту которого находилось более 200 пассажиров, вылетел из Санкт-Петербурга, но спустя два часа полета экипажу пришлось подать сигнал бедствия. Пассажир почувствовал себя плохо, и экипаж принял решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту. После успешной посадки в аэропорту Бухареста на борт поднялась команда медицинских работников. О дальнейшем состоянии пассажиры не сообщается.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, легкомоторный самолет Cessna 172, летевший по маршруту Братск — Петровск-Забайкальский, был вынужден сделать аварийную посадку в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ. По предварительным данным, посадка прошла успешно, все пассажиры и члены экипажа остались целы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
75.24
-0.81 88.38
-1.25
