Аракчи назвал причину, почему США и Иран не подписали соглашение

|
Анастасия Антоненко 16 0

По словам главы иранского МИД, добрые намерения порождают ответную доброту, а вражда — вражду.

Почему переговоры США и Ирана ни к чему не привели

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Iranian Foreign Ministry

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Соглашение между США и Ираном не было подписано в пакистанском Исламабаде из-за действий американской стороны. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети X.

Он подчеркнул, что Вашингтон изменил «правила игры», когда до принятия меморандума оставалось совсем немного.

«Незадолго до подписания „Исламабадского меморандума о взаимопонимании“ мы столкнулись с максимализмом, изменением правил игры и блокадой. Никаких уроков не извлечено», — написал он.

Аракчи добавил, что добрые намерения порождают ответную доброту, а вражда — вражду.

Ранее 5-tv.ru писал, что ирано-американские переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, стороны не достигли соглашения. В ходе переговоров обсуждалось снятие санкций, ядерная программа и окончание конфликта.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, дискуссия длилась 21 час. За это время Тегеран не согласился отказаться от своей ядерной программы, однако выразил надежду на изменение ситуации. В свою очередь, Вашингтон указал на свои «красные линии».

Власти Пакистана выступили в роли посредников, предоставив площадку для очных консультаций. Стороны провели три раунда переговоров, по итогам которых они обменялись письменными протоколами по всем проблемам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Аракчи назвал причину, почему США и Иран не подписали соглашение
1:20
Орбан: партия «Фидес» продолжит служить Венгрии даже в оппозиции
0:49
Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось
23:44
Великобритания опровергла участие в операции по блокировке Ормузского пролива
23:29
Блестящий результат: как очистить ванную от стойкого налета за копейки
23:19
«Ходил в пиццерию»: мама пострадавшего в Подмосковье мальчика отреагировала на ситуацию со взрывом

Сейчас читают

Блестящий результат: как очистить ванную от стойкого налета за копейки
Всего 20 минут для защиты мозга: как снизить риск развития деменции
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года
Россиян ждет рабочий понедельник после Пасхи

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео