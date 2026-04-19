В Берлине более 1,3 тысячи домохозяйств остались без электричества

Анастасия Антоненко
Первое отключение произошло в районе Мариенфельд с 17:00 и продолжалось почти два часа.

Фото: www.globallookpress.com/Olaf Döring

Более 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электричества днем и вечером в субботу, 18 апреля, из-за неполадок в электросети. Об этом сообщила операторская компания Stromnetz Berlin.

Отключение электроэнергии в районе Мариенфельд началось вскоре после 17:00 по московскому времени и продолжалось почти два часа. В районе Николасзе перебои в подаче электроэнергии были зафиксированы в 23:00 по московскому времени.

Уточняется, что всего без электричества оказались 1 314 берлинских домохозяйств.

В компании отметили, что перебои затронули несколько улиц, включая Кирхвег, Шопенгауэрштрассе, Фон-Люк-штрассе, Вальдребенштайг, Васгенштрассе, а также прилегающие кварталы. Причины сбоев пока не уточняются.

В январе снежная буря оставила без электричества около миллиона домов в США. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в штате Теннесси — более 300 тысяч домов лишились электроснабжения.

В марте на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы на фоне введенной тогда США нефтяной блокады. Без электричества остались около десяти миллионов человек.

Последние новости

19:05
Тело пропавшей жительницы Пермского края нашли спустя полгода у ее дома
18:47
«С ним нелегко»: Авраам Руссо рассказал о работе с Андреем Губиным
18:28
Пока Самойлова отдыхает: Джиган появился на публике вместе с сыном
17:55
Дрессировщица рассказала о пострадавших в цирке Ростова-на-Дону после инцидента с тигром
17:32
В цирке Ростова-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал
17:27
В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд

Сейчас читают

«Леденящий душу крик!» — соседка о ссоре актера и его жены, убивших друг друга в Мытищах
В Подмосковье актер и его жена зарезали друг друга во время ссоры
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Исповедь о похудении: почему стройность не гарантирует счастья

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео