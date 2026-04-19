В Берлине более 1,3 тысячи домохозяйств остались без электричества

Более 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электричества днем и вечером в субботу, 18 апреля, из-за неполадок в электросети. Об этом сообщила операторская компания Stromnetz Berlin.

Отключение электроэнергии в районе Мариенфельд началось вскоре после 17:00 по московскому времени и продолжалось почти два часа. В районе Николасзе перебои в подаче электроэнергии были зафиксированы в 23:00 по московскому времени.

Уточняется, что всего без электричества оказались 1 314 берлинских домохозяйств.

В компании отметили, что перебои затронули несколько улиц, включая Кирхвег, Шопенгауэрштрассе, Фон-Люк-штрассе, Вальдребенштайг, Васгенштрассе, а также прилегающие кварталы. Причины сбоев пока не уточняются.

В январе снежная буря оставила без электричества около миллиона домов в США. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в штате Теннесси — более 300 тысяч домов лишились электроснабжения.

В марте на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы на фоне введенной тогда США нефтяной блокады. Без электричества остались около десяти миллионов человек.

