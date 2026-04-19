Компасом не обойтись: россиянам рассказали, как не заблудиться в лесу

Элина Битюцкая
Яркая одежда, к примеру, — залог безопасного похода.

Как не заблудиться в лесу: советы спасателей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Россиянам, отправляющимся в лес, посоветовали одеваться ярко и пользоваться трекер-программами, чтобы не потеряться. Об этом сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Сообщите близким, куда направляетесь и когда вернетесь, желательно отправьте геолокацию. Одевайтесь ярко, чтобы вас было легко заметить. Запоминайте ориентиры и пользуйтесь трекер-программами, регулярно проверяйте направление движения», — сказали в организации.

Если же человек все-таки заблудился, специалисты рекомендуют немедленно звонить в экстренную службу по номеру 112 и оставаться на месте. Не подходить к воде, не есть грибы и ягоды, не залезать на деревья.

При этом нужно откликаться на крики и шум, подавать сигналы — стучать палкой по дереву или использовать свисток.

В центре добавили важное уточнение: если в лесу незнакомый человек зовет вас по имени, не пугайтесь — это спасатель, и на его зов надо обязательно откликнуться.

