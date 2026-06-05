Жителей Подмосковья предупредили о густом тумане с видимостью до 200 метров

МЧС: туман видимостью 200 метров ожидается в Московской области ночью и утром

Видимость ночью и утром 5 июня в Московской области ухудшится из-за сильного тумана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В период с 00:00 до 8:00 5 июня в Московской области местами ожидается туман видимостью 200-800 метров», — говорится в сообщении.

В министерстве призвали жителей региона быть внимательными во время перехода улиц и дорог, а гражданам с астмой и проблемами с сердцем — отказаться от выхода на улицу в это время суток.

Кроме того, в МЧС рекомендовали водителям воздержаться от лишних маневров, соблюдать необходимые правила и снижать скорость во время езды. В ведомстве напомнили, что чаще всего в таких погодных условиях случаются аварии с автомобилями впереди.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве в эти выходные ожидается повышение дневной температуры до 26 градусов с возможными осадками и слабым ветром. При этом приход 30-градусной жары в столицу пока откладывается.

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