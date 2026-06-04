На ПМЭФ подписано соглашение о внедрении ИИ в школах Ленинградской области

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Акцент на уроках сделают на практическую часть.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2026

Важное соглашение о развитии цифровых технологий в школах Ленинградской области подписали на полях ПМЭФ. Оно позволит быстрее и эффективнее внедрять новые образовательные программы и инструменты, такие как искусственный интеллект.

Акцент на обновленных уроках информатики сделают на практической работе с нейросетями и получении конкурентных навыков.

Чем еще удивляют гостей? Стенды Северо-Западного округа покажет корреспондент «Известий» Юлия Вотинцева.

Шагомер только за первый день форума показал уже 40 тысяч шагов, а мы не успели посмотреть еще даже четверть из всего, что здесь представлено. Только региональных стендов — десятки. Санкт-Петербург, как хозяин форума, разместил экспозицию на 1700 квадратных метров. Здесь в том числе макет общественного пространства «Кресты» на месте легендарного СИЗО. Вместо решеток и мрачных стен появятся гостиницы, информационный центр и спортплощадки.

А это — настоящее цифровое путешествие, где можно увидеть, как работают высокотехнологичные предприятия Санкт-Петербурга. Это не просто экскурсия по территории особой экономической зоны, а погружение в реальное производство, где работают цеха и лаборатории.

Центральным элементом экспозиции Ленинградской области стал маяк с большим цифровым экраном, северным ландшафтом и нерпой. А переговорные комнаты стилизованы под знаковые архитектурные объекты, расположенные в Тихвине, Выборге и Гатчине. Именно здесь за три дня планируют подписать более 20 инвестиционных соглашений от цифровизации до развития туристической инфраструктуры.

Всего Ленинградская область подпишет на форуме два десятка соглашений. Объем инвестиций — не менее 300 миллиардов рублей. Уже сегодня, по словам главы региона, заключат контракты на возведение новых жилых комплексов, строительство туристического кластера и распределительных центров. Преобразится и аграрная инфраструктура.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
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