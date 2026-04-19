В Череповце госпитализировали с отравлением десять школьников из Подмосковья

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Один ребенок находится в реанимации.

В Череповце госпитализировали десять детей из Подмосковья

В Волгоградской области — в городе Череповец — госпитализировали десять школьников из Подмосковья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Он пояснил, что накануне детский коллектив из Химок прибыл в город на музыкальный конкурс. Вечером многие ребята стали жаловаться на плохое самочувствие. Им вызвали скорую. После осмотра детей доставили во вторую областную больницу с признаками пищевого отравления. Всего было госпитализировано десять несовершеннолетних.

Один ребенок находится в реанимации. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. При этом, как добавил Георгий Филимонов, жизни школьника ничего не угрожает.

Четверым взрослым, которые сопровождали ребят на конкурс, также нездоровилось. После обследования они отказались от госпитализации. Сейчас состояние всех пациентов стабильное. Точная причина случившегося пока неизвестна. Детали произошедшего, в том числе где конкретно заразились школьники, устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Муроме из-за вспышки кишечной инфекции пострадали 677 человек, в том числе 318 детей. По словам главы города Евгения Рычкова, причина недомогания жителей — норовирус. В народе его называют «кишечным гриппом».

