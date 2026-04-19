Жена убитого в Мытищах актера хотела развестись

Бенграф выяснял отношения с супругой на повышенных тонах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Мытищах актер местного театра «Фэст» Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга во время конфликта, причиной которого стало желание женщины развестись. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
«В ночное время в одной из квартир в городе Мытищи произошла ссора супругов на фоне конфликта из-за желания женщины развестись», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, Бенграф выяснял отношения с женой на повышенных тонах. В ходе ссоры супруги нанесли друг другу смертельные ножевые ранения.
Тела нашли в запертой изнутри квартире на 16-м этаже — дверь вскрыли сотрудники МЧС. У погибших зафиксированы колото-резаные раны в области груди и шеи, с места происшествия изъяты ножи.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе исследование холодного оружия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Нашли ошибку?