Жена убитого в Мытищах актера хотела развестись

В Мытищах актер местного театра «Фэст» Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга во время конфликта, причиной которого стало желание женщины развестись. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В ночное время в одной из квартир в городе Мытищи произошла ссора супругов на фоне конфликта из-за желания женщины развестись», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, Бенграф выяснял отношения с женой на повышенных тонах. В ходе ссоры супруги нанесли друг другу смертельные ножевые ранения.

Тела нашли в запертой изнутри квартире на 16-м этаже — дверь вскрыли сотрудники МЧС. У погибших зафиксированы колото-резаные раны в области груди и шеи, с места происшествия изъяты ножи.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе исследование холодного оружия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX