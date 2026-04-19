«Это антиреклама»: Авраам Руссо развеял слухи о своей жизни в США

Авраам Руссо признался, что уже долгое время живет и работает в России

Певец Авраам Руссо уже долгое время живет и работает в России вопреки слухам о его переезде за границу. Об этом артист заявил корреспонденту 5-tv.ru после эфира шоу «Посиделки» на «Дорожном радио».

Артист уверен, что в прессе до сих пор обсуждают его жизнь в США не просто так. По мнению Авраама, это делается целенаправленно, чтобы зрители о нем забыли.

«Это очень сильная антиреклама», — признался певец.

При этом Руссо ведет открытый образ жизни. Он часто появляется на публике, регулярно выпускает новые песни и дает концерты. Но новости о его американской жизни продолжают всплывать.

«Значит, время еще не пришло, чтобы все поняли, что я вернулся, но придет...» — сказал исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Авраам Руссо в свои годы может похвастаться отсутствием морщин. Чтобы сохранить молодость, певец придерживается трех простых правил.

