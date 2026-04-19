«Безопасность никакая»: посетительница цирка в Ростове-на-Дону рассказала о встрече с тигром

На представлении женщина была вместе с внучкой.

Безопасность в цирке Ростова-на-Дону, где тигр в ходе представления выпрыгнул в зрительский зал, была на низком уровне. Об этом 5-tv.ru рассказала одна из зрителей Алена, которая пришла на шоу вместе с внучкой.

«Никаких работников с водометами, как в советское время… Безопасность никакая. В какой-то момент сетка упала. То ли это было предусмотрено, но я сомневаюсь, то ли она там на соплях держалась, то ли это какая-то диверсия — я не знаю…» — вспомнила страшные минуты женщина.

Зрители во время инцидента оставались на своих местах, ожидая, когда зверя поймают.

«Мы сидели в правом секторе, на четвертом ряду. Тигр выскочил в центральный проход. Мы сидели спокойно, думали, что там его поймают и обезвредят. Он прыжками — вы представляете, каждый прыжок — это метров пять — забежал наверх. Он там ходил. Дрессировщик начал кричать: „Сидите на своих местах, тигрица никого не тронет“. Когда мы увидели, что его зафиксировал дрессировщик — он его там уговаривал в углу — начали потихонечку выбираться», — рассказала Алена.

Женщине вместе с внучкой удалось выбежать на улицу и укрыться в ближайшем торговом центре. Девочка была очень расстроена, но не из-за страха перед хищником.

«Я ребенка успокаивала. Ребенок в истерике, ей пять лет она не очень понимала опасность, ей не дали досмотреть», — объяснила Алена.

Никаких комментариев со стороны организаторов женщина не дождалась, через 20 минут они с внучкой сели в машину и уехали.

Ранее стало известно, что во время циркового представления в Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал. На ролике, который был опубликован в сети, видно, как упала защищающая гостей сетка, а после испуганная тигрица прыгнула в проход между рядами. Ситуацию комментировала дрессировщица цирка Виктория Довгалюк.

