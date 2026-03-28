На уважительной ноте: Бикбаев обращается к мастерам на «вы» даже после коньяка

Рита Цветкова
Артист занял высокий пост худрука Театра на Покровке в 37 лет, но не увидел в этом повод для панибратства.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Режиссер Бикбаев: Неформальные отношения с наставниками не отменяют субординацию

Певец, актер, режиссер, художественный руководитель Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев признался, что не позволяет себе панибратского отношения к старшим коллегам и мастерам, у которых учился, даже если общается с ними в неформальной обстановке. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения специальной театральной премии «Золотая маска».

Бикбаев стал узнаваемым благодаря проекту «Фабрика звезд», хотя до участия в нем и после мечтал о театральной сцене и работе режиссером. Он окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), играл в Театре Луны, менял квалификацию, и в 2025 году, в 37 лет, пришел к посту худрука, а также стал почетным работником культуры города Москвы. Под его руководством Театр Покровка впервые примет участие в фестивале «Золотая маска».

Долгий путь в профессии помог Бикбаеву обрасти множеством связей, он также поддерживает добрые отношения с мастерами, педагогами и коллегами по цеху, гордится, что в любое время дня и ночи может рассчитывать на их помощь. Но при этом никогда не забывает о взаимном уважении и субординации.

«Вне зависимости от тех обстоятельств, с которыми вы проходите путь со своими коллегами, мне кажется, вот эту вот уважительную ноту… имеет смысл ее придерживаться. И даже если вы, не знаю, вместе коньяка выпили, то все равно утром просыпаемся с трезвым взглядом на жизнь и — по имени-отчеству. Вот только так и никак иначе», — заявил Бикбаев.

Как отметил артист, как бы лестно и приятно ни было делить рюмку коньяка с признанными театральными деятелями, нельзя забывать о своем главном друге, благодетеле и критике — зрителе. Кто бы ни помогал тебе пробиться к вершинам творческого мира, в первую очередь отношения должны складываться именно с ним. Тогда театр будет жить и здравствовать.

«Очень важно всегда акцентировать внимание на том, что главный друг, соратник и наставник — это зритель. Он нас учит, а мы стараемся быть вместе с ним на одной волне», — заключил режиссер.

