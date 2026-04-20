Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году

Диана Кулманакова
Новая методика позволит максимально точно соотносить размер пособий с экономическими реалиями и финансовым состоянием Социального фонда.

Как будет проходить индексация пенсий в 2027 году

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

В 2027 году страховые пенсии граждан России будут проиндексированы в два этапа — в феврале и апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По словам депутата, такая схема станет общим правилом для начисления выплат в указанный период. Пересмотр сумм будет происходить последовательно. Сначала на основе данных о росте цен, а затем с учетом внутренних ресурсов профильного ведомства.

Согласно представленному плану, 1 февраля выплаты увеличат на уровень реальной инфляции, зафиксированной в стране. Второй этап намечен на 1 апреля — в это время произойдет дополнительная корректировка. Такой подход призван обеспечить более гибкую поддержку пенсионеров.

Ранее индексация проходила немного по другой схеме. В 2025 году увеличение произошло 1 января и 1 февраля. А в 2026 году индексация произошла на уровень выше инфляции 1 января.

Парламентарии уверены, что новая методика позволит максимально точно соотносить размер пособий с экономическими реалиями и финансовым состоянием Социального фонда.

Последние новости

11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов
10:19
В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео