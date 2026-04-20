Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

В 2027 году страховые пенсии граждан России будут проиндексированы в два этапа — в феврале и апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По словам депутата, такая схема станет общим правилом для начисления выплат в указанный период. Пересмотр сумм будет происходить последовательно. Сначала на основе данных о росте цен, а затем с учетом внутренних ресурсов профильного ведомства.

Согласно представленному плану, 1 февраля выплаты увеличат на уровень реальной инфляции, зафиксированной в стране. Второй этап намечен на 1 апреля — в это время произойдет дополнительная корректировка. Такой подход призван обеспечить более гибкую поддержку пенсионеров.

Ранее индексация проходила немного по другой схеме. В 2025 году увеличение произошло 1 января и 1 февраля. А в 2026 году индексация произошла на уровень выше инфляции 1 января.

Парламентарии уверены, что новая методика позволит максимально точно соотносить размер пособий с экономическими реалиями и финансовым состоянием Социального фонда.

