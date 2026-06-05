ВСУ нанесли удар по пансионату в Железном Порту на берегу Черного моря

Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории пансионата в курортном селе Железный Порт на побережье Черного моря. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере МАКС.

По его словам, в результате ударов беспилотников были повреждены неэксплуатируемые здания пансионата.

Объект получил повреждения во время одной из атак ВСУ на населенные пункты левобережья Херсонской области. Жертв и пострадавших в этом инциденте нет.

Сальдо также сообщил, что при других атаках украинских беспилотников повреждения получили жилые дома, автомобили, административное здание и объекты инфраструктуры. Всего за сутки по населенным пунктам левобережья региона был выпущен 171 беспилотник.

Попытки атак на российские города с использованием летательных аппаратов и ракетных обстрелов фиксируются ежедневно с момента начала специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 4 на 5 июня дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Атаке со стороны ВСУ подверглись территории десяти российских регионов. В числе атакованных областей значатся Брянская, Курская, Орловская, Воронежская и Калужская.

Помимо этого, российские военнослужащие зафиксировали и ликвидировали вражеские беспилотники над акваториями Азовского и Черного морей.

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